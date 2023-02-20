"ريستال جيتار كلاسيك".. على مسرح الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 27 فبراير

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ايناس دياب حفل ريستال جيتار كلاسيك للفنان رويس عزيز بمصاحبة عازفه الجيتار ليليان ميخائيل وذلك مساء الاثنين 27 فبراير الساعه 7 مساءً.

يذكر أن رويس عزيز بدأ يدرس الجيتار مع أستاذ حُسام الشافعى بمعهد الكونسيرفتوار بالإسكندرية.. وكان عمره 12 سنة ثم اتجه لدراسه منهج الكلية الملكية بإنجلترا Royal College of Music وبالفعل وصل للمُستوى الثامن بتقدير جيد جدًا فى 2014 ودرس نظريات الموسيقى بنفس الكلية حاصل على دبلومة فى الأداء الموسيقى Dip ABRSM من الكلية الملكية فى 2017، واستكمل دراسته فى ال conservatoire مع دكتور كريم فريج وفى 2020 حصل على درجة الماجيستير فى الأداء الموسيقى من جامعة ترينيتى، بإنجلترا LTCL.. بتقدير امتياز.

بالإضافة لمشاركته فى العديد من ورش العمل الموسيقية مع موسيقيين مُحترفين منهم David Pavlovits وCherif Dahroug وPawel Kuzma، فى 2019 بدأ رويس يقدم عروض لل Classical Guitar فى عدد من المساحات الفنية والثقافية.. مركز الجيزويت الثقافى ومكتبة الإسكندرية، تياترو الإسكندرية وستوديو جناكليس، أما عن ال classical guitar ف هو جيتار مصنوع من أخشاب طبيعية، وأوتاره مصنوعة من النيلون بينما ال acoustic guitar بتكون أوتاره مصنوعة من المعدن.