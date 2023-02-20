روسيا تحقق فى تورط أمريكيين ومسئولين أوكران فى صنع أسلحة بيولوجية

أ.ش.أ

أعلنت روسيا إجراء تحقيقات بشأن تورط أمريكيين ومسؤولين أوكرانيين؛ لتورطهم في صنع أسلحة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.. بينما أعلنت خيرسون، قصف الجيش الروسي مناطق بها، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الاثنين، "إن اللجنة تواصل العمل على جمع وتحديد الأدلة على انتهاكات أوكرانيا لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة".

وأضاف: "يجرى حاليا متابعة وفحص أكثر من 10 مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية؛ لمشاركتهم في تنفيذ برامج بيولوجية ذات استخدام مزدوج"، موضحا أن المصدر الرئيسي للأدلة حتى اليوم هو بيانات وزارة الدفاع الروسية، التي تم اكتشافها خلال سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع باستريكين: "منذ عام 2014، فتحت لجنة التحقيق الروسية أكثر من 2.5 ألف قضية جرائم ارتكبها نظام كييف، أكثر من نصفها منذ بداية تصعيد الصراع عام 2022 والعملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أنه يجرى في الوقت الحالي تحقيق أولي في ألفين و544 قضية جنائية بدأت لجنة التحقيق بالشروع فيها منذ عام 2014.

بدوره.. دعا مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك يان جاجين- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- إلى ضرورة جمع البيانات المتعلقة باستخدام قوات كييف للأسلحة الكيميائية لتكون أساسا لمحكمة عسكرية مستقبلية.

وتطرق جاجين، إلى أن مدينة أرتيومفسك باخموت شبه محاصرة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تخوض معارك داخل المدينة، وتستعد لقصف الجزء الغربي منها.

من جهتها.. أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية- في بيان، اليوم- أن قواتها دمرت معظم المعدات العسكرية، التي قدمها الغرب لأوكرانيا.

وذكرت الاستخبارات الروسية: "لدينا معلومات تفيد بأنه منذ ديسمبر 2021 قامت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبات قتال مشاة، و655 منظومات مدفعية".

وأضاف البيان: "أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا".

يُذكر أن روسيا أرسلت مذكرة في وقت سابق إلى دول حلف "الناتو" بعد بدء العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، حذرت فيها من تزويد كييف بالأسلحة وأكدت على أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

على صعيد متصل.. قال متحدث باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني- وفقا لوكالة أنباء"سبوتنيك"- إن دول الشرق الأوسط تبدي اهتماما بالطيران الحربي الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد عرض المقاتلة الروسية من طراز "تشيك ميت" في دبي عام 2021.

وأضاف المتحدث: "معدات الطيران الروسية أثبتت مكانتها المرموقة في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا فيما يتعلق بتوريد هذه المعدات، بما في ذلك إلى دول هذه المنطقة في حال اهتمامها بذلك".

وتابع: "أن هناك عددا من العملاء كان قد أعرب عن اهتمام متزايد بطائرة (تشيك ميت) التكتيكية الخفيفة، وذلك بعد نتائج العرض الأول لنموذج هذه الطائرة خلال معرض دبي الدولي للمعدات الجوية الفضائية "دبي إير شو -2021".

وأردف: "نحن منفتحون على الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا المشروع بصيغ مختلفة ذات اهتمام مشترك".

يذكر أن الطائرة الروسية "تشيك ميت" هي أول طائرة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تم تطويرها في شركة "سوخوي" الروسية.. وعُرضت هذه المقاتلة لأول مرة في يوليو عام 2021 بمعرض "ماكس-2021" الروسي للمعدات الجوية والفضائية.. وتتضمن الميزات الرئيسية لهذه الطائرة التخفي والتكلفة المنخفضة لكل ساعة طيران والهندسة الهيكلية المفتوحة والمؤشرات العالية في معايير الفعالية والتكلفة.

في السياق.. أعلنت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- مقتل مدني وإصابة آخر؛ نتيجة لاستهداف قوات أوكرانيا لإحدى القرى في المقاطعة.

كما قصفت القوات الأوكرانية بلدة بمقاطعة كورسك، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بها.

من جانبها.. أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك مقتل مدني وإصابة 12 آخرين في قصف أوكراني استهدف مركز مدينة دونيتسك.

وفي كييف.. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون- في بيان، نشرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم- أن الجيش الروسي قصف منطقة خيرسون 75 مرة على مدار أمس، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت الإدارة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، أمس، بسبب القصف الروسي على منطقة خيرسون، وأصيب كذلك ثلاثة أطفال.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت تجمعات سلمية في منطقة خيرسون 75 مرة، مستخدمة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومدافع الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار