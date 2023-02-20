رئيس جنوب أفريقيا يشيد بتركيز قمة الاتحاد الأفريقى على تقدم القارة

أ.ش.أ

أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، كمنصة أظهرت التأثير التدريجي للتعاون عبر القارة في مواجهة التحديات وفتح الفرص.

ونقلت منظمة الصحافة الإفريقية وهي وكالة أنباء البيانات الصحفية في إفريقيا عن رامافوزا تقييمه للقمة " الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، والتي مهدت الطريق للسلام والنمو الاقتصادي والتجارة لبدء العمل بشكل أكثر فاعلية حتى تتمكن البلدان في القارة مراجعة العمليات المشتركة الديمقراطية وغير الديمقراطية، ما يمهد الطريق لتمكين النساء والشباب ".

وقال الرئيس رامافوزا إنه بينما تواجه القارة تحديات في الاقتصاد وفي مجالات مثل البنية التحتية، فإنها تعمل بشكل جماعي للتعامل مع هذه القضايا - ويمكن رؤية دليل واضح على ذلك في الاستجابة الجماعية لفيروس كورونا، كما تحدث عن التقدم المحرز في عمليات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وحول دور جنوب إفريقيا كرئيس لمجلس السلم والأمن، أوضح الرئيس رامافوزا التقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع إسكات البنادق في جميع أنحاء القارة.

كما أوضح الرئيس رامافوزا التقدم المحرز في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، وقال إنه يشعر بالتشجيع من التقرير الذي قدمه رئيس أنجولا جواو لورينسو بشأن التزام جميع الأطراف في هذا الصراع بالعمل من أجل وقف الصراع.

وأشاد الرئيس رامافوزا بالخطوات التي اتخذتها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لإنهاء الصراع في موزامبيق.

وفي القمة، قدمت جنوب إفريقيا، عددًا من المقترحات حول كيفية تعزيز المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض واعتماد تدابير لإعداد القارة بشكل أفضل للأوبئة.