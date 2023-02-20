رئيس جامعة قناة السويس يشهد ختام البرنامج التدريبي لصحة الأمهات والأطفال

الإسماعيلية- صبرى غانم

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عمق العلاقات التى تربط الجامعة و هيئة التعاون الدولية اليابانية الجايكا و التى أستمرت أكثر من 25 عام تدرب خلالها أطباء من جميع أنحاء القارة الإفريقية ،مؤكداً على حجم الاستفادة الكبيرة التى يحصل عليها المتدربين من الناحية العلمية لمساعدتهم على مواجهة الأمراض المنتشرة فى هذه المناطق.

جاء ذلك خلال حضوره ختام البرنامج التدريبي الخامس تحت عنوان :الإدارة المتكاملة لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والذي عقد في إطار برنامج التعاون الثلاثي بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية المصرية.

عُقد البرنامج بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور نادر النمر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر فتحى نائب مدير برنامج التعاون الثلاثى بكلية الطب ، وبحضور أعضاء برنامج التعاون الثلاثى من كليه الطب وجامعة قناه السويس و لفيف من أعضاء وفد الچايكا.

هذا و أشار الدكتور أحمد السقا إلى أن البرنامج يستهدف عشرة من العاملين فى مجال الرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض وفنيو المعامل من الدول الأفريقية ، للتدريب بكلية الطب علي الوسائل الحديثة لتحسين صحة الأمهات قبل وبعد الولادة وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة والتشخيص والوقاية من الأمراض الشائعة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة.

ومن جانبة أكمل الدكتور نادر النمر انه من خلال فعاليات البرنامج يقوم المتدربين بصياغة خطة عمل لتنفيذها في المستشفيات والمعاهد الصحية التى يعملون بها عند عودتهم لبلادهم و نقل ما تعلموه من مهارات لزملائهم.

وأختتمت الكلمات الإفتتاحية بكلمة الدكتور عمر فتحي الذي أوضح ان البرنامج تم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى محاضرات نظرية عن طريق الانترنت Online .

وقام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير ودروع التكريم لأعضاء وفد الچايكا تقديرًا لدورهم بجامعه قناه السويس وكلية الطب والمستشفيات الجامعية.