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رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية.. صور

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:42 ص
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية.. صور رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية
كتب محمد صبحى

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افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض الكتاب السنوى السابع، الذي يأتى فى إطار الأهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة. 
 
عقدت فاعليات المعرض بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومها عبد الرحيم، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريدة هاشم امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.   
 
ويشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية.
 
ويعد معرض الكتاب الذي تنظمه المكتبة سنويًا أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمي والمعرفة للطلاب، وهو فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها وزيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة، لتعزيز دور الثقافة فى بناء ‏مستقبل الطلاب.
 
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع بالمكتبة المركزية

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب السنوي السابع

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب بالمكتبة المركزية
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الكتاب بالمكتبة المركزية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
 

جامعة حلوان

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السيد قنديل

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