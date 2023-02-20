اليوم السابع
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رئيس الوزراء السويدي يحذر من انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بدون بلاده

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:00 ص
رئيس الوزراء السويدي يحذر من انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بدون بلاده رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
وكالات

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حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون من السماح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل السويد، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني الأحد.

وقال كريسترسون "التعاون العسكري الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية حلف الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء ".

وأضاف "فنلندا والسويد تقدمان الأمن.. لدينا قدرات في الجزء الذي نعيش فيه من العالم وستستفيد منها كل دول الناتو".

وأعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن مشاعر مماثلة في مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة.

وقالت مارين: "لقد أرسلنا رسالة واضحة أننا نريد الانضمام للناتو في نفس الوقت.. من مصلحة الناتو أن تنضم السويد وفنلندا في نفس الوقت".

 


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