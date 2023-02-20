رئيس القابضة للمياه ومديرة الوكالة الأمريكية يتفقدان مركز خدمة عملاء طما

سوهاج- عمرو خلف

تفقدت ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مركز خدمة عملاء طما والذى يخدم 67 الف مشترك فى 5 مجالس قروية تضم 24 قرية و122نجع وتابع.

ويقدم المركز 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحى، منها توصيل عداد مياه وسداد فواتير، واستعلام وشحن عداد مسبق الدفع والتعاقد على العدادات، استقبال شكاوي وبيع القطع الموفرة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور المهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وتفقدت ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75مليون جنيه ليخدم 27 ألف نسمة، حيث يضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22550 متر وخط طرد بطول 162 متر وعدد 2233 وصلة منزلية، وعلى هامش الافتتاح تم تنظيم احتفالية لمد خدمة الصرف الصحى لاهالى قرية الشوكا لمشاركة الاهالى فرحتهم بالانتهاء من المشروع وتشغيل.

وقالت ليزلى ريد، أنها تعرفت على الكثير عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى الفترة التى امضيتها فى مصر، لذا فإن منهجية الوكالة الأمريكية فى تقديم ودعم توصيل خدمات المياه والصرف ، مشيرة إلى أنه منذ عام 1887 تم تخصيص نحو 3.5 مليار دولار من الوكالة الأمريكية، لتوفير خدمات الصرف الصحى باكثر من 25 مليون مصرى، إلى جانب الاستثمارات الأمريكية التى تزيد عن مليار دولار فى قطاع الصحة، و25.6 مليون دولار لتحسين أنظمة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، منهم 14 ألف من مواطنى قرية الشوكا.

وأشارت إلى أن تجميع والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى المعالجة أمر هام للحد من مخاطر التلوث البيئى، وتحسين الصحة وسبل المعيشة للالاف من أهالى قرية الشوكا.

والتقى المهندس ممدوح رسلان، والسيدة ليزلى ريد، مع عدد من الأهالى القرية بمنازلهم، واستمع إليهم معبرين عن سعادتهم بمشروع الصرف الصحى الذى رفع عن كاهلهم أعباء مالية كانوا يتحملوها للتخلص من الصرف الصحى بالطرق التقليدية وتكلفة نزح الطرنشات. وأكد أهمية الحفاظ على المشروعات والاستثمارات التى تضخها الدولة لضمان استدامتها وإطالة العمر الافتراضي لها.