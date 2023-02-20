رئيس الصين: مستعد للعمل مع القادة الأفارقة لتعزيز الصداقة والتعاون الثنائى

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني، اليوم الإثنين، إلى القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.



وأشار الرئيس الصيني إلى أنه خلال العام الماضي توحد الاتحاد الإفريقي وقاد البلدان الإفريقية للتصدي بفاعلية للتحديات العالمية، وتسريع بناء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ولعب دور مهم في التوسط في قضايا النقاط الساخنة.

وأكد أن العلاقات الصينية الإفريقية حافظت على قوة دفع جيدة للتنمية في عام 2022؛ حيث استمر التعاون الصيني الإفريقي في التطور بطريقة شاملة ومتعددة المستويات وعالية الجودة، وفي طليعة التعاون الدولي مع الصين وإفريقيا.

وأوضح الرئيس الصيني أن المكانة والتأثير الدوليين لإفريقيا في ارتفاع مستمر، متمنيا بصدق أن تحقق الدول والشعوب الأفريقية مزيدًا من النجاح على طريق التنمية.