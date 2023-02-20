دراسة: القراءة الأبوية اليومية في السنة الأولى من حياة الطفل تحسن قدرته على التعلم

كتبت فاطمة ياسر

أدت القراءة اليومية للطفل لتحسين تطور اللغة لدى الرضع الذين يبلغون من العمر 12 شهرًا أو أقل ، وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة مارشال جوان سي إدواردز في أمريكا، والتي نشرها موقع “medicalxpress”.

والدراسة التي تعتمد على بحث راسخ حول التطور المبكر للغة لدى الأطفال الصغار الذين يبلغون من العمر 12 شهرًا أو أكثر أثبتت أن الأطفال الذين تلقوا قراءة يومية متسقة لكتاب واحد على الأقل يوميًا ، بدءًا من عمر أسبوعين ، أظهروا درجات لغوية محسّنة في وقت مبكر من عمر تسعة أشهر، و نُشرت النتائج في ديسمبر في مجلة المجلس الأمريكي لطب الأسرة .

وخلال الدراسة تم إعطاء الآباء مجموعة من 20 كتابًا للأطفال تم اختيارها خصيصًا لدعم التطور اللغوي المبكر والتفاعل مع الوسائط المطبوعة، ووافقت العائلات المسجلة على قراءة كتاب واحد على الأقل يوميًا واختبار أطفالهم من خلال اختبار لغة تعبيرية وتقبلية في زياراتهم لصحة الطفل.

وقال الدكتور آدم فرانكس ، أستاذ صحة الأسرة والمجتمع في جامعة جوان سي إدواردزأن كتاب واحد كل يوم هو هدف سهل لتجربه العائلات الجديدة، و إن رؤية تحسن ملموس في التحدث والفهم قبل بلوغ عام واحد هو أمر مثير للغاية.

وأوضح فرانكس، أنه في حين أن فريقنا متحمس بشأن النتائج التي توصلنا إليها ، فإن الفائزين الحقيقيين هم الأطفال والعائلات المشاركة في هذا المجال الذين استفادوا من تجربة الترابط لتجربة هذه القراءة المشتركة من خلال مشاركتهم في المشروع .

ويأمل المؤلفون في توسيع هذا البحث لتقييم الفوائد عند الرضع من الأمهات المصابات باضطراب استخدام المواد الأفيونية اللائي يعانين من الانسحاب.