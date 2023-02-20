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دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1444 هجرياً

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:26 م
دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1444 هجرياً دار الافتاء
كتب لؤى على

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قالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.       
 
  
وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو  أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

استطلاع هلال شهر شعبان

نتيجة رؤية هلال شهر شعبان

هلال شهر شعبان

هلال شعبان

دار الافتاء

اللهم بلغنا رمضان

مرحب شهر الصوم

اليوم السابع بلس



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