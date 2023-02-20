خروج جميع المصابين فى حريق مصنع مواد غذائية بالبحيرة من المستشفى بعد علاجهم

أكدت مصادر طبية بالبحيرة، خروج جميع المصابين فى حريق مصنع المواد الغذائية بمركز حوش عيسى الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين من المستشفى المركزى، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وعلاجهم من الاختناق.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها للسيطرة على الحريق بشكل تام، وذلك بعد اشتعال النيران مرة أخرى فى أحد طوابق مصنع المواد الغذائية.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا مكثفا حول مقر المصنع الواقع طريق دمنهور بالقرب من مدينة حوش عيسى لمنع مرور المواطنين حرصا على أرواحهم.

وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة إصابة 6 أشخاص بالاختناق وكدمات وكسور مختلفة جراء اندلاع الحريق الذى امتد لثلاث طوابق.

وكان قد شب حريق هائلا فى الساعات الأولى من اليوم داخل مصنع للمواد الغدائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة والمتخصص فى إنتاج عبوات البطاطس الشيبسى والمقرمشات بأنواعها المختلفة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع للمواد الغدائية بحوش عيسي وامتد الحريق إلى 3 طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.

ومن جانبه قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب وأحد أصحاب المصنع الذى اندلع فيه الحريق عبر حسابه على موقع فيس بوك: "حريق يلتهم إحدى مصانع الجوهرة الغذائية التي أنشأها المرحوم حمدي قريطم بمحافظة البحيرة حوش عيسي".