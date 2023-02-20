"حقوق حلوان" تنظم مبادرة "تحدث معه" حول الزيادة السكانية والحفاظ على الأسرة

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان مبادرة تحدث معه، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق ، و الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الندوة حوار بين طلاب جامعة حلوان حول القضية السكانية من جوانب كثيرة وما تشمله من الخصائص السكانية والتأكيد على قيمة الأسرة والحفاظ على تنميتها واستقرارها، أيضا التأكيد على قيم التربية السليمة والمواطنة والانتماء وتشجيع التطوع وقيمة العمل لدى الشباب ومشروعات ريادة الأعمال ، وتعد هذه المبادرة موجهة للشباب من الرجال باعتبار الرجل هو الأب والأخ والزوج والابن.

ويأتي الهدف من مبادرة تحدث معه هو الحفاظ على كيان الأسرة واتخاذ قرارات رشيدة للحفاظ عليها، وتم مناقشة الطلاب في نقاط تتعلق بالمبادرة من أهمها الوضع الحالي للقضية السكانية وحرص الدولة للتأكيد على مواجهة الآثار الناجمة عنها، أيضا أهمية معرفة الخصائص السكانية وعلاقتها بمتغيرات كثيرة في الريف والحضر وأهمية دراسة التحديات السكانية وتصحيح أى مفاهيم مغلوطة كالتمييز بين الذكور والإناث وزواج القاصرات و خطورة الزواج المبكر ،وغيرها وأهمية المؤشرات الاقتصادية ومستويات التعليم وعلاقتها بالقضية السكانية.

تأتي الندوة في إطار التعاون المثمر بين حى حلوان ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بتنسيق مقرر وحدة السكان إيمان بندارى بحى حلوان مع مدير مركز رصد برئاسة الدكتورة سناء حجازي، وعضو وحدة السكان بحى حلوان ، وبحضور وعرض الدكتورة فاطمة الزهراء بوزارة التنمية المحلية و محمد صقر بمحافظة القاهرة.