حصول ثلاث محطات مياه وصرف صحى على شهادة مأمونية المياه بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود عبد الرحمن مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لتسليم شهادات مأمونية المياه لمحطات التل الكبير، محطة مياه أبوصوير، محطة معالجة أبوخليفة في حضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة.

وأشار مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية متابعة الموقف التنفيذي لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين واستدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه أوضح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن تقديره لجهود اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية في دفع مشروعات المياه والصرف الصحي للأمام وحرصه على تذليل كافة العقبات أمام المتعثر منها؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على حرصه متابعة جميع الإجراءات التي تضمن مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين من خلال الاجراءات التي تقدمها الشركة.