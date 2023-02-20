حبس صياد بالدقهلية لاتهامه بقتل سائق توك توك

الدقهلية- شريف الديب

لقى سائق توك توك بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، مصرعه متأثرا بإصابته بضربه بالرأس فى وجهه من صياد بسبب خلاف بينهما داخل السوق.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم علي ب ع 52 سنة مقيم المطرية صياد والمتهم بقتل السيد ا ه سائق توك توك مقيم المطرية دقهلية، وذلك أثناء مرور سائق التوك توك بالطريق العام بأحد شوارع المدينة فاصطدم بمرأة المركبة بكتف المتهم، فقام بضربه باليد، وسدد له ضربة بالرأس، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي نقل على إثره إلى مستشفى الطوارئ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التقرير المبدئي للوفاة بأنه نتيجة كسر في عظام الجمجمة ونتج عنه نزيف، ويوجد شبهة جنائية بالحادث، وكشفت التحريات إلى نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم على خلفية اصطدام الأخير بالتوك توك، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى تعدى باليد والرأس، وانتهى الخلاف بعد تدخل عدد من الأهالي بالسوق، وبعد يوم شعر سائق التوك توك بمشكلة فى العين فتوجه المستشفي التى كشفت بوجود نزيف داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت ضبط واحضار المتهم.