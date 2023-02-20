حالة الطقس اليوم الإثنين 20/2/2023 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.