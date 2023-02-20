توريد 9 ماكينات غسيل كلوى و4 أجهزة تنفس صناعى لمستشفيات الغردقة وسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر ، أنه تم توريد 9 ماكينات غسيل كلوي لمستشفي الغردقة العام، بالإضافة إلي 4 أجهزة تنفس صناعي للحضانات، سيتم توزيعهم علي مستشفي الغردقة العام، ومستشفي سفاجا المركزي .

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان للمديرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام برفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة، مؤكدا أنه يسعي دائماً لتزويد جميع مستشفيات البحر الأحمر بكافة الأجهزة الطبية، مما يساهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، علي المتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتوفير كافة الخدمات الطبية لأبناء المحافظة ، مشيراً أن القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية لخدمة المواطنين والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم.

من جانب آخر، كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن إجراء الكشف الطبي علي 248 مواطنا في قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة، اقيمت بالوحدة الصحية التابعة لادارة مرسي علم الصحية أمس وأول أمس .