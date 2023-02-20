تموين دمياط تعلن أسعار ومنافذ بيع الأرز بأنحاء المدينة.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين بدمياط عن اتاحة الأرز للمواطنين بسعر مخفض في عدة منافذ، حيث تقوم مديرية التموين بضخ كميات من الأرز رفيع الحبة الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بجميع مدن بالسعر الرسمي 15 جنيه - كما قامت بضخ كمية قدرها 35 طن من الأرز العريض الحبة الفاخر بسعر 17 جنيه للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو .

وأشارت مديرية التموين بدمياط إلى أن الأماكن المتاحة للبيع للمواطنين هي: المحلات العامة بنطاق مدينة دمياط شارع فكري زاهر ( جلال الجميل - أسامة جويدة - عبده الشربيني - هاني شعيشع ) ، شارع الشرباصي ( محمد هاجوج - عبد الوهاب أبو العنين - أحمد زهرة )

منية دمياط ( أدهم الشرقاوي ) ، عزبة اللحم ( سعد فتوح ) ، الشبطاني ( أشرف محمد جويدة ) "، شطا " بجوار المحكمة " - الشهابية ( خالد قطارية )، السيالة ( علي النحيف ) ، البصارطة ( عليوه السري ) - العطارين ( محمد ياسين ) ، الشارع الحربي ( أماني الموافي )، دمياط الجديدة ( خالد السنباطي - محمد السعيد القواس ) .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لحركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها والتلاعب بتلك المنظومة.