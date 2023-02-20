تفاصيل زيارة بايدن السرية لكييف.. استقل القطار من حدود بولندا حتى عاصمة أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام برحلة سرية إلى العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف اليوم، الاثنين، ووصل بعد رحلة بالقطار استمرت ساعة م على حدود بولندا، فى محاولة إظهار عزيمة إدارته فى وجه الغزو الروسى للبلاد الذى بدأ قبل عام.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة إلى كييف تمت بشكل سرى لمخاوف أمنية. وغادر بايدن واشنطن دون إشعار، وذلك بعد أن تناول هو وزوجته عشاء نادر فى أحد المطاعم بالعاصمة واشنطن مساء السبت.

وكان من المقرر أن يقوم بايدن بزيارة لوارسو صباح الثلاثاء، تستمر يومين، ونفى المسئولون مرارا أن يكون هناك أى خطط أخرى يمكن أن يعلنوا عنها بشأن زيارة أوكرانيا أثناء وجوده هناك. وأصدر البيت الأبيض مساء الأحد جدولا زمنى لأعمال الرئيس الاثنين يظهر أنه لا يزال موجودا فى واشنطن، وأنه سيغادر فى المساء متجها إلى وارسو، فى حين أنه كان قد قطع الطريق بالفعل إلى أوكرانيا.

ووصفت نيويورك تايمز زيارة بايدن لكييف باللحظة المحورية فى الحرب، سواء فى الداخل او الخارج. وكان بعض حلفاء أمريكا قد ضغطوا على أوكرانيا لبدء التفاوض على اتفاق سلام قد يشمل التخلي عن أرض لروسيا. وفى الولايات المتحدة، طالب رئيس مجلس النواب الجديد كيين مكارثى وبعض الجمهوريين بنهاية لما أسوه شيك على بياض لجهود الحرب.

وجاءت زيارة بايدن قبل يوم من الخطاب المقرر أن يلقيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى سيتحدث فيه عن جهود الحرب فى ظل مؤشرات على هجون وشيك فى أوكرانيا فى الربيع.