تعليم أسوان تطلق مشروع "الوقاية من الإدمان والمخدرات"

أسوان- صلاح المسن

أطلقت مديرية التربية والتعليم بأسوان مشروع " الوقاية من الإدمان والمخدرات "، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ونفذ توجيه التربية الاجتماعية، مشروع "الوقاية من الإدمان والمخدرات"، والذى يأتى فى إطار التعاون بين الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويستهدف المشروع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية بأسوان.

وتستهدف محاضرات المشروع، التعريف بالصندوق ودوره الوقائي والعلاجي، والتعريف بالخدمات التى يقدمها الخط الساخن 16023 والتأكيد على سرية البيانات ومجانية العلاج، وذلك باستخدام المحتوى المرئي الخاص ببعض أنواع وأضرار المخدرات وتأثيراتها المختلفة وتوضيح أضرار التدخين بشكل عام وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

وذلك من خلال عرض مادة فيلمية موثقة "فيلم روائى قصير" وتوزيع المطويات وفيديوهات قصيرة عن أضرار المخدرات، بالإضافة إلى جلسات من جانب المتطوعين والمتخصصين مع الطلاب تتضمن استخدام الأساليب العلمية (مناقشة وعصف ذهني، لعب الأدوار) بهدف تصحيح المعلومات والتأكيد على مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.