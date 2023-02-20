اليوم السابع
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تعرف على مواصفات الأتوبيس الترددى بديل الميكروباص على الدائرى

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص
تعرف على مواصفات الأتوبيس الترددى بديل الميكروباص على الدائرى الأتوبيس الترددى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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اقتربت وزارة النقل من تشغيل الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى والذى يعمل بالكهرباء، ضمن خطة تطوير للطريق الدائرى وليكون وسيلة بديلة للخط الخامس للمترو، ووسيلة حضارية تعمل كبديل للميكروباص على الدائرى وتوفير طريق بديل للميكروباص "طريق خدمة" بمحاذاة الدائرى.
 
 
ويتناول اليوم السابع خطة تشغيل الأتوبيس الجديد ومواصفاته ..
 
1.  يتم تصنيع الأتوبيس محليا ويعمل بالكهرباء .
 
2.  ومن المقرر أن يعمل الأتوبيس على الطريق الدائرى يونيو القادم .
 
3.  يسع الأتوبيس 70 راكبا.
 
4.  مكيف الهواء .
 
5.  يحتوي على واي فاي، ووصلات لشحن الهواتف.
 
6.  به شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
 
7.  به أماكن لوضع الحقائب .
 
8.  مراقب بالكاميرات من الداخل، ومدعم بكاميرات من الخلف .
 
9.  يضم منفذين للشحن السريع .
 
10.يضم 3 أبواب منها 2 باب تفتح بالتوازى مع بابى المحطات الموجودة على الدائرى.
 
11. تم تصنيع هذه الأبواب بارتفاع معين لتتساوى مع مستوى رصيف المحطة لراحة الركاب.
 
12. يتم تصنيع 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائر.
 
13. تزداد نسبة التصنيع المحلي بالأتوبيس من 50% حتى يتم الوصول إلى التصنيع الكامل 100% .
 
14ـ يتكامل مع وسائل النقل الأخرى "القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو".
 
15. تبلغ عدد محطاته 49 محطة على الدائرى.
 
16.يستهدف القضاء على المواقف العشوائية على الطريق .
 
17. سيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق .
 
18.له حارة داخلية مخصصة وسط الطريق الدائرى.
 
 

الأتوبيس الترددى

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