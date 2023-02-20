اليوم السابع
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الإثنين، 20 فبراير 2023 11:40 م
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تعرف على فعاليات المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية فى شهر فبراير

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:30 م
تعرف على فعاليات المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية فى شهر فبراير المعهد الفرنسى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يقدم "اليوم السابع" الأنشطة الثقافية التى تقام بالمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، خلال شهر فبراير الجارى داخل المعهد والتى اعلن عنها المعهد الفرنسى حسب جداول الفعاليات.
 
ويقام يوم الأربعاء 22 فبراير ندوة جاك دورنمات حول كتاب التسلسل الزمنى لتاريخ الفع الفرنسية وهو استاذ بجامعة السربون ومتخصص فى اللغه الفرنسية وادابها فى القرن التاسع عشر.
 
بينما الخميس 23 فبراير لقاء لمناقشة رواية "وادى الدوم" للروائى علاء فرغلى وذلك يوم 23 فبراير الجارى بمقر المعهد بالإسكندرية وتدير اللقاء الكاتبة مى حمزة .
 
يذكر أن علاء فرغلي: روائي وشاعر مصري، درس اللغات الشرقية والأدب المقارن، ويعمل محررًا أدبيًّا ومحاضرا، كما عمل صحفيًّا بالعديد من الصحف المصرية والعربية. فازت روايته الأولى "خير الله الجبل" بالمركز الأول لجائزة ساويرس الثقافية عام 2017، كما فازت روايته الثانية "وادي الدوم" بجائزة نجيب محفوظ عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2021. "ممر بِهلر" هي روايته الثالثة.
 
ويقام الثلاثاء 28 فبراير نادى القراءة مع إلسا بتى ومناقشة رواية "يبدو لكوليت".

الاسكندرية

انشطة ثقافيه بالاسكندرية

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