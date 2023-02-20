تعرف على خريطة المسار السياحى الجديد بـ"الدرب الأحمر" ومعالمه الأثرية

كتب محمد أسعد

قال الدكتور أبو بكر عبد الله القائم بأعمال تسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المسار السياحي الجديد بمنطقة الدرب الأحمر يتضمن حوالى 12 مجموعة أثرية.

ويضم المسار عدد من النقاط نستعرضها في السطور التالية:

- مجموعة الأمير طرباي الشريفي والتي تضم قبة وسبيل طرباى الشريفي أحد أمراء العصر المملوكي الجركسي من أمراء قانصوه الغوري، شيدت عام 1503م.

- المجموعة المعمارية للأمير خاير بك أحد أمراء المماليك الجراكسة، تطل على شارع باب الوزير، وتتكون من مسجد وقبة ضريحية وسبيل، وتم تشييدها عام 1502م، بشكل متناسق على خط واحد غير منتظم.

- جامع آق سنقر الشهير بالجامع الأزرق قام ببناءه الأمير ”اق سنقر“ عام 1347م، تم ترميمه في عهد إبراهيم أغا مستحفظان، ويُعرف بالجامع الأزرق نسبة إلى بلاطات القاشاني التي تكسو جدار القبلة ويغلب عليها اللون الأزرق.

- مدرسة أم السلطان شعبان فتنسب إلى خوند بركة خاتون أحد أشهر سيدات العصر المملوكي، وهي أم السلطان الأشرف شعبان، حيث تم الانتهاء من إنشاء المدرسة عام 1368م، لتكون مدرسة للشافعية والحنفية وقِيل للمذاهب الأربعة، وهي عبارة عن أربعة إيوانات متعامدة على صحن مكشوف.

- منزل أحمد كتخدا الرزاز، فهو ينقسم إلى جزء شرقي يرجع إلى عهد السلطان قايتباي من القرن الخامس عشر الميلادي، وجزء أخر غربي قام ببنائه أحمد كتخدا الرزاز، ويرجع إلى القرن الثامن عشر الميلادي.

- جامع قجماس الإسحاقي فقد شيده الأمير سيف الدين قجماس الاسحاقى الظاهري بين عامي 1480 - 1481م، وألحق به قبة وسبيل وكُتاب وحوضا للماء، ومشيد على طراز المدارس.

- مسجد الصالح طلائع هو آخر المساجد التي تم تشييدها في العصر الفاطمي، وأقدم المساجد المعلقة في مصر، شيده الصالح طلائع وزير الخليفة الفاطمي الفائز ثم الخليفة العاضد.