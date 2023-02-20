تعرف على المشروعات الإنشائية الجديدة بقطاع الصحة في طنطا بالغربية

الغربية محمد طارق

تعمل محافظة الغربية على تنفيذ عدد من المشروعات الصحية والتى ستخدم المواطنين من جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتخفيف الزحام وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الطبية للمواطن، وذلك بمتابعة دورية للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمشروعات قطاع الصحة، وذلك بهدف الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمنى ودخولها الخدمة لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطنى الغربية، موضحًا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من مستشفى طنطا العام ومستشفى الأورام الجديد.

وأضاف أن مستشفى الأورام الجديدة بسبرباى مركز طنطا، تم الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الأساسات الخاصة بالمستشفى والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالى تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة.

وأوضح أن المستشفى تتكون من 4 مبانى تشمل "مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووى والعلاج الإشعاعي، المبنى الإدارى والمخازن"، بطاقة استيعابية 266 سريرا "170سرير داخلى، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات”، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي، إلى جانب 20 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، كما يوجد بها قسم متكامل للأشعة يضم "2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام”، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوى بطاقة استيعابية "54 كرسى كيماوى، 6 أسرة"، وقسم للمعامل يضم "بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR" لمختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن مستشفى طنطا العام الجديدة بسبرباى والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه، تم إنشاءها لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوى العام والتى تشمل أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 68%.