تعاون علمى بين جامعتى كفر الشيخ و"إيرس" الهولندية فى المجال الزراعى.. صور

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسن يونس،نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، و الدكتور فاروق العايدى الباحث الرئيسي للمشاريع البحثية المشتركة مع الجانب الهولندي، والدكتور رضا عبدالمنصف، أستاذ ورئيس قسم علم الحشرات ومدير العلاقات الدولية بالجامعة ، الدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي .

وزار الوفد الهولندي، مزرعة قسم البساتين وموقع الزراعة المحمية بالكلية للتعرف على الإمكانيات المتاحة، كما التقى أعضاء الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس بقسم البساتين والأراضي والهندسة الزراعية بالوفد الزائر، بالكلية للتعرف على الإمكانيات المتاحة.

كما تعرف الوفد الزائر على المعامل والمراكز المعتمدة بها، حيث صاحب الوفد الدكتور فاروق العايدى الأستاذ المتفرغ والباحث الرئيسى للمشروع الدولى المشترك وتمت زيارة المعمل الدولى المعتمد لفسيولوجيا وتربية الحاصلات، وأيضا مركز التميز ومعمل أمراض النبات المعتمدين دوليا.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتى في إطار متابعة المشاريع البحثية الدولية الممولة، من الجانب الهولندي مع كلية الزراعة ، ومناقشة الاهتمامات البحثية المشتركة، خصوصًا في مجال الزراعة المستدامة للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين كلية الزراعة وجامعة" Aeres " الهولندية للوقوف على مدى التقدم العلمي الذي يجري بمشروع رفع كفاءة استخدام مياه الري وكذلك التعرف على إمكانيات الجامعة وبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال إعداد وتدريب الخرجين والزراعة المحمية وعمليات إعداد وتصدير الفاكهة والخضر الى دولة هولندا .

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريب الذي يختص بتنمية الزراعة للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الزراعة المحمية وعمليات إعداد وتصدير الفاكهة والخضر والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي معربا عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات و المؤسسات مؤكدا علي أهمية التواصل معها تحقيقا لرؤية مصر 2030 بتشجيع التعاون الدولى والتنمية المستدامة.