"تصوير الفضائل فى الفن القبطى".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية، رابع محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثالث عشر، بعنوان "تصوير الفضائل في الفن القبطي"، والتي يحاضر فيها الأستاذ مساعد دكتور نادر ألفي ذكري، أستاذ مساعد الفنون والآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، الساعة 2.00 ظهرًا.

وقد اعتاد الفنان القبطي استخدام الرمزية التصويرية للإشارة إلى بعض الدلالات الدينية مثل الصليب الذي يرمز إلى المسيحية وحرفي الألفا والأوميجا aw في اللغة اليونانية للإشارة إلى السيد المسيح نفسه، وغيرها من الرموز التي صُورت على شواهد القبور وخاصة خلال الثلاث قرون الميلادية الأولى، والتي ربما كان السبب الرئيسي في استخدامها (الرمزية) هو بداية انتشار المسيحية.

وبعد الاعتراف بالديانة المسيحية من قبل أباطرة القسطنطينية، استمرت طريقة استخدام الرمزية في بعض الرسوم، ولكن هذه المرة لتصوير وتجسيد فضائل على هيئة آدمية يصاحبها تعليقًا باسم الفضيلة المراد الإشارة إليها مثل المحبة والسلام وطول الأناة والتعفف والفرح وغيرها من الفضائل المختلفة. وظهرت رمزية الفضائل مرسومة على جدران المقابر المسيحية مثل مقبرة السلام في جبانة البجوات (القرن 4-5م) وداخل القلايات الرهبانية بسقارة وباويط (القرن 6-7م).

وتركز هذه المحاضرة على ظاهرة فنية نادرة لتصوير مناظر لأشكال آدمية مُجنحة وجدت ضمن الرسوم القبطية الجدارية، والتي تبدو من الوهلة الأولى كما لو كانت رسوم للملائكة أو رؤساء الملائكة بسبب تصويرها مُجنحة. تتأتى هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.