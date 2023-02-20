تركيا: زلزالان بقوة 6.4 و 5.8 يضربان ولاية هاتاى جنوبى تركيا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هطاي، ثم أخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 41156 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وقالت الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن "عدد وفيات الزلزال في تركيا ارتفع إلى 41 ألفا و156".