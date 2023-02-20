تركيا تطالب مواطنيها بالاتبعاد عن المبانى فى هاتاى واتباع تعليمات الإنقاذ

كتب عبد الوهاب الجندى

طالبت الرئاسة التركية، المواطنين في منطقة هاتاي بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة في قضاء صمنداغ بولاية هطاي، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.