اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:16 ص
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى كلبش- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة الموسكى.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.


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