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تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 23 فبراير

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:36 م
تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين وآخرين بتهمة الرشوة لجلسة 23 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير الحي وموظف بإدارة الطرق لجلسة 23 فبراير الجاري، وذلك على خليفه اتهامهم بالرشوة
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، كشفت أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
 
 

اخبار الحوادث

الرقابة الإدارية

الرشوة

عقوبة الرشوة



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