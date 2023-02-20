اليوم السابع
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بوركينافاسو تعلن انتهاء مهمة القوات الفرنسية في أراضيها

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:00 ص
بوركينافاسو تعلن انتهاء مهمة القوات الفرنسية في أراضيها القوات الفرنسية
وكالات

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينافاسو انتهاء مهمة القوات الفرنسية في البلاد تطبيقا لفسخ الاتفاق العسكري بين البلدين المعلن قبل أسابيع.

وأوضح بيان صادر عن هيئة أركان الجيش البوركيني أن هيئة الأركان العامة وقيادة قوة " سابر" أقامتا في معسكر بيلا زاغري في كامبواسان حفلا أنزلت فيه الأعلام إيذانا بانتهاء رسمي لعمليات القوة الفرنسية على أراضي بوركينا.

وأفاد البيان بأن "تفكيك المعدات واللوازم المتبقية "لسابر" سينهيه فريق لوجستي انتشر لهذه الغاية وفق جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش".

 


بوركينافاسو

القوات الفرنسية

فرنسا

الارهاب في بوركينافاسو



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