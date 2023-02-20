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بايدن: نجدد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:48 م
بايدن: نجدد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين، إنه "مع قرب الذكرى السنوية الأولى للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتجديد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف: أنه "عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام، كان يعتقد بأن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. بل كان يعتقد بأنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا".

وتابع بايدن قائلا: اليوم ألتقي زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة مطولة حول دعمنا لأوكرانيا. وسأعلن عن تسليم آخر للمعدات المهمة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي.

واستطرد: سنعلن في وقت لاحق عن المزيد من العقوبات ضد الكيانات والشركات التي تحاول التملص من العقوبات وتلك التي تدعم آلة الحرب الروسية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أسست على مدار العام الماضي تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق، مؤكدا استمرار هذا الدعم.

وأعرب بايدن عن تطلعه أيضًا إلى زيارة بولندا للقاء رئيسها أندريه دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي وإلقاء خطابا حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة في ميثاق الأمم المتحدة الذي يوحد جميع أنحاء العالم.

 


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