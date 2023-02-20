بايدن: تسليم أسلحة حديثة لأوكرانيا.. وبوتين أخطأ عندما ظن أنه سيصمد أمامنا

كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسليم أسلحة حديثة لأوكرانيا بما فيها أنظمة مدفعية ومضادات للدروع ورادارات، مشددا: الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر".

أضاف "بايدن" في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز، أن بوتين كان مخطئا عندما ظن أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم، كما أخطأ بوتين عندما ظن أنه يستطيع أن يصمد أمامنا.

شدد على أن الولايات المتحدة أنشأت تحالفا لدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وسيستمر هذا الدعم.

تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره فولوديميرزيلينسكي في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وتأتى الزيارة لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا، كما تعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكي ، فى الذكرى الأولى لاندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.