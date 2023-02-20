بالارقام.. الإسكان تخصص 666 قطعة أرض بمساحة 4713 فداناً

كتب أحمد حسن

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج الأعمال التى حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة فى الفترة من 1/1/2022 وحتى 30/1/2023.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار ، أن مجلس إدارة الهيئة عقد 14 اجتماعاً خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى 30/1/2023، تم خلالها عرض ومناقشة 979 موضوعاً، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وموضوعات تخصيص كنائس ومقابر.

وأشار الوزير، إلى أهم الموضوعات التى تم عرضها ومناقشتها، ومنها، اعتماد الحساب الختامى للهيئة عن عام 2023/2022، واعتماد ميزانية العام المالى 2021/2020، ومنح مهلة للشركات والكيانات بجهاز الساحل الشمالي الغربي، وزيادة عدد الوحدات عن المسموح به بالاشتراطات الخاصة بقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وإقرار بعض الحوافز والتيسيرات لزيادة الطلب على تخصيص الأراضي الاستثمارية ببعض المدن الجديدة، وإنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، ومنح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها، ومنح مهلة لتشطيب الواجهات والسور ووحدة صالحة للسكن لقطع الأراضى السكنية بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة، ومنح تيسيرات للإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90 % لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي، ومنح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن.

وأضاف وزير الإسكان: تم تخصيص 666 قطعة أرض بُنَاءً على الطلب بـ32 مدينة جديدة بمساحة حوالى 4713 فداناً، وتم تخصيص مساحة 1638 فداناً للجهات المختلفة بنظام نقل الأصول، وتم تخصيص 67 وحدة للجهات المختلفة لأغراض إدارية، وتم تخصيص مساحة 898 فداناً للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة (أندية اجتماعية – تعليم عالٍ – جمعيات خدمية – غيرها)، وتم تخصيص 212 وحدة لاستخدامها فى الأنشطة المختلفة (سكن إدارى – مقار للشهر العقارى – وحدات إدارية – غيرها)، إضافة إلى إتاحة 3 كنائس بمساحة 1.45 فدان، بمدن (العبور – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة قطعة أرض مقابر، بمساحة 5.3 فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة.