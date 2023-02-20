انطلاق فعاليات جديدة لمبادرة "اتحضر للأخضر" فى العريش بزراعة أشجار مثمرة

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت بشوارع مدينة العريش، فعاليات جديدة من مبادرة اتحضر للأخضر بزراعة الأشجار وتجميل المدينة.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم إطلاق إشارة البدء في زراعة الشتلات داخل المدينة فى الميادين العامة وحول المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية .

وأضاف أنه تمت البداية من ديوان عام المحافظة حتي المدينة الشبابية تنفيذ فريق عمل من إدارتى الحدائق والأزمات.

وسبق واعلن أسامة العفش، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تجرى بلا معوقات الأعمال الخاصة بتجهيز المحور وشارع أسيوط للرصف.

وأشار إلى أنه تم تمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ويتم استكمال المرافق بها لعودتها للخدمة الطبيعية.

وتشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل جهود ومبادرات المجتمع المدنى لتنظيف وتجميل الشوارع ورفع أكوام الردش والرمل من على مساراتها.

وأعلن مجلس مدينة العريش، انه الجهود متواصلة تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بجهود يقدمها رجال أعمال وأهالي ورجال وشباب المدينة .

وقال أسامه أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش إنه تم رفع ما تبقى من آثار الرمال والردش بمعدات مبادرة المجتمع المدني بنطاق منطقة خدمات الريسة وشارع المعهد التجاري وأمام المدرسة الثانوية ومنطقة مديرية الصحة ومنطقة البريد، كما تم رفع ما تبقى من آثار الرمال والردش بنطاق منطقة خدمات الساحل ش الخدمة ومنطقة المحطة ومنطقة آل ياسر .

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أنه تتواصل فى مدينة العريش بشمال سيناء مراحل تجميل وتجهيز شوارع المدينة ورفع كفاءتها بتجميل ودهان واجهات المبانى المطلة على جانبى 5 شوارع رئيسية داخل المدينة، مشيرا انه انطلق العمل فى تجميل ودهان الواجهات بلون موحد فى الشوارع المقرر تغيير واجهاتها وهى الامتداد من شارع الفاتح (البحر)، وشارع 23، وشارع 26،وشارع الجيش، والشارع الرئيسى بعمارات الريسه لافتا ان ما يتم هو دهان واجهة المنازل التى تحتاج دهان.

وأشار إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تنفيذ خطة توحيد لون واجهات المباني الخارجية والمنشآت على مستوى مدينة العريش من أجل الحفاظ على الصورة البصرية وتماشيا مع أحتفالات مدينة العريش وقرب العيد القومي لسيناء .

وقال إنه تم اختيار اللون البيج ومشتقاته لطلاء واجهات المنازل بشمال سيناء بما يتماشى مع طبيعة المحافظة مشيرا إلى أن سبب اختيار اللون البيج ومشتقاته لأنه من الألوان القريبة من الطبيعة وأنها تعطي لونا جماليا كما ترمز للطبيعة بسيناء وكذلك للحفاظ علي جمال العاصمة .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس للأشراف وحصر عدد واجهات المباني التي يتم طلائها ومتابعة أعمال الطلاء.