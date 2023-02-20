انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى بعشر محافظات تحت عنوان:"إتقان العمل".. صور

كتب ـ لؤى على

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي بعشر محافظات أمس الأحد 19 فبراير 2023م، تحت عنوان: "إتقان العمل" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عني عناية بالغة بذلك، كل في مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به، فديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة، ولا يمكن لأمة أن تتقدم بلا إتقان، وأن علينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شئون حياتنا.

ففي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المساعي بقويسنا، حاضر فيه الدكتور محمد محمد الشنواني الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور خالد عبد السلام حسنين وكيل المديرية، والقارئ الشيخ عاطف عبد الجليل قارئا ومبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محي الدين بإدارة أوقاف كفر شكر، حاضر فيه الدكتور محمود عبد الله عبد الحليم الاستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والقارئ الشيخ محمود السعيد الزناتي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد إبراهيم سيد أحمد مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المراغي الكبير، حاضر فيه الدكتور محمد محمود عبد الرحمن الصفتي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، والشيخ علي عبد الجليل الشوني إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ السعيد خيري السعيد قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد يحيى عبد النعيم مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو عمره، حاضر فيه الدكتور عصمت محمد أحمد رضوان وكيل كلية اللغة العربية فرع جرجا، والشيخ أسامة محمد حسين مسؤول الإرشاد الديني بإدارة أوقاف بندر جرجا، وقدم له الشيخ جلال أحمد علي مدير إدارة أوقاف بندر جرجا، والقارئ الشيخ أحمد عبد الرؤوف الجرجاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ عمر عبد الرحمن نصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ أبوبكر، حاضر فيه الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير مديرية أوقاف المنيا، والدكتور أحمد عزمي عيدروس مدير إدارة الإدارات بالمنيا، والقارئ الشيخ محمد عبد السميع حسن قارئًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عزام الكبير بمدينة المطرية، حاضر فيه الدكتور محمد أحمد شامية أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، والقارئ الشيخ ضياء الدين أبو النجا قارئًا، والمبتهل الشيخ محمود محمد الشربيني مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البيومي بمدينة إدفو، حاضر فيه الدكتور فرج حساني حسن مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر، والشيخ عيد أحمد آدم مدير الإدارة، والقارئ الشيخ صافي محمد يوسف قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصديق المحطة، حاضر فيه الدكتور عبد الباري إسماعيل بصل مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والدكتور سامي خميس عوض خضر مدير إدارة أوقاف إيتاي أول، والقارئ الشيخ كريم مسعود طه قارئًا، والمبتهل الشيخ إسلام جمال الشحات مبتهلا، بحضور شعبان بصيص رئيس مجلس مركز ومدينة إيتاي البارود، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة بمدينة طور سيناء، حاضر فيه الدكتور هشام عبد السلام علي جاد وكيل كلية العلوم الأزهرية بطور سيناء، والشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وقدم له الإذاعي محمود عيسى، والقارئ الشيخ محمد عبد العزيز عفيفي قارئا ومبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صالح سليم، حاضر فيه الدكتور محمد المتولي فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وقدم له الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة، والقارئ الشيخ محمود المنزلاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد أبوالمعاطي مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.