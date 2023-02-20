اليوم السابع
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انتشال جثمان الطفل عماد من بئر الصرف الصحي في دمياط

الإثنين، 20 فبراير 2023 03:34 ص
انتشال جثمان الطفل عماد من بئر الصرف الصحي في دمياط الطفل عماد
دمياط - هيثم مراد

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تمكنت قوات الأمن وقوات الحماية المدينة من انتشال جثمان الطفل عماد، والذى سقط فى أحد مصارف الصرف الصحى بقرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد فى محافظة دمياط

 

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد سقوط أحد الاطفال فى بئر صرف صحى بالقرب من موقف سيارات السيرفيس داخل القرية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر سعد، برفقة رجال الحماية المدنية والاسعاف لموقع الحادث والتى قامت بتكثيف عمليات البحث لانتشال الطفل فى محاولة لإنقاذه، غير أن عمليات البحث تمكنت من انتشال الطفل والذى لقى مصرعه قبل وصوله إلى مستشفى كفر سعد المركزى

 

وأكد شهود عيان أن الطفل ويدعى عماد ح بالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط داخل بئر الصرف الصحى بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا تقديم الدعم وانقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك

 
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وأضاف شهود العيان أيضا أن الواقعة جاءت أثناء مرور الطفل بأحد الطرقات داخل القرية، مؤكدين على محاولتهم إنقاذه ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الأمر

 

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تداعيات الحادث، كما أصدرت تعليمات مشددة بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر ومتابعة اسباب الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئول عنه

 
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وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواثعة، فيما تم نقل جثمان الطفل لمستشفي كفر سعد المركزى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن، فيما تم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثمان تمهيدا لاستكمال التحقيقات.
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