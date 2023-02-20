اليوم السابع: انطلاقة قوية لأول قناة وثائقية مصرية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها انطلاقة قوية لأول قناة وثائقية مصرية.

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