الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا بـ460 مليون دولار

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين، إنه "مع قرب الذكرى السنوية الأولى للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتجديد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف: أنه "عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام، كان يعتقد بأن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. بل كان يعتقد بأنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا".

وتابع بايدن قائلا: اليوم ألتقي زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة مطولة حول دعمنا لأوكرانيا. وسأعلن عن تسليم آخر للمعدات المهمة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي.

واستطرد: سنعلن في وقت لاحق عن المزيد من العقوبات ضد الكيانات والشركات التي تحاول التملص من العقوبات وتلك التي تدعم آلة الحرب الروسية.