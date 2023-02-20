اليوم السابع
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الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا بـ460 مليون دولار

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:07 م
الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا بـ460 مليون دولار وزارة الدفاع الأمريكية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، إن واشنطن ستقدم لكييف مساعدات أمنية‭ ‬جديدة تصل قيمتها إلى 460 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة صواريخ "هيمارس"، وأيضاً أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وكان قد جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين، إنه "مع قرب الذكرى السنوية الأولى للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتجديد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف: أنه "عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام، كان يعتقد بأن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. بل كان يعتقد بأنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا".

وتابع بايدن قائلا: اليوم ألتقي زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة مطولة حول دعمنا لأوكرانيا. وسأعلن عن تسليم آخر للمعدات المهمة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي.

واستطرد: سنعلن في وقت لاحق عن المزيد من العقوبات ضد الكيانات والشركات التي تحاول التملص من العقوبات وتلك التي تدعم آلة الحرب الروسية.

 

 


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