المشدد 10 سنوات لترزى بتهمة الاتجار فى الهيروين وحيازة سلاح نارى بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لترزي، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن امر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18192 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2624 لسنة 2022 كلي شمال بنها، ان المتهم "محمد ش ي"، 37 سنة، ترزي، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "indazole carboxamides"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو الرائد فهد ناصر عبد العزيز معاون مباحث مركز شرطة طوخ، والقوة المرافقة له، بأن أشهر في وجههم سلاح أبيض "مطواة" مهددا به إياهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبسا بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط ترزي لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين" وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والأبيض والذخائر للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.