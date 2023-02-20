اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يستضيف العالم المصرى فاروق الباز

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:03 م
المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يستضيف العالم المصرى فاروق الباز العالم المصرى الدكتور فاروق الباز
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستضيف المؤتمر العلمى الثامن لشباب الباحثين "الدولى الثالث" الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج للعام الثانى على التوالى عالم الفضاء المصرى الأمريكى الدكتور فاروق الباز، وذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على استضافة العلماء والخبراء لتبادل الخبرات ولنقل المعرفة لشباب الباحثين فى مختلف المجالات.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن الدكتور فاروق الباز سوف يعقد حلقة نقاشية عن اهم الموضوعات العلمية المطروحه على الساحه تحت عنوان "أسباب حدوث الزلازل على سطح الأرض"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الذى سوف يعقد يوم الأربعاء المقبل، بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد فى تمام الساعة السادسة عبر تطبيق zoom.
 
وأضاف النعمانى أنه تم إستضافة العالم الكبير العام الماضى وتحدث عن "الأسباب وراء نجاح برنامج ابولو لوكالة ناسا"حيث شهد اللقاء اقبالًا ومشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.
 
يذكر أن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور المختلفة فى مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، موضحاً أن المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث، مع العلم أن البحث المقبول للنشر فى المؤتمر يلبى متطلب النشر كأحد متطلبات منح درجة الماجستير أو الدكتوراة بحد أقصى بحث واحد لكل درجة.
 

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مؤتمر شباب الباحثين

فاروق الباز

شباب الباحيثين

الدراسات العليا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة