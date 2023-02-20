اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شعبان عقب صلاة المغرب

تستطلع دار الافتاء هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريا، وتعلن نتيجة الرؤية عقب صلاة المغرب اليوم.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).