الكشف والعلاج مجانا.. القومى للبحوث يطلق قافلة طبية لمركز أطفيح بالجيزة

كتب ـ محمد صبحى

توجهت صباح اليوم الإثنين، قافلة طبية من المركز القومى للبحوث إلى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة، وذلك تحت الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية بالمركز ورئيسه القوافل الطبية.

وتضم القافلة العديد من الأساتذة الأطباء فى التخصصات الآتية: الأمراض الجلدية، رمد، الأمراض الباطنية، أطفال، أمراض النساء والتوليد، أطباء لذوى الاحتياجات الخاصة، مخ وأعصاب، العلاج الطبيعي وأطباء طب الفم والأسنان.

وقام الأطباء بالكشف والتشخيص للمرضى وصرف العلاج مجانا بواسطة صيادلة المركز القومى للبحوث، صاحب القافلة العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث، مثل عيادة الأمراض الباطنية التى تحتوى على أجهزة السونار وجهاز رسم القلب، وكذلك عياده طب الفم والأسنان.