القوى العاملة: مفاوضة جماعية تعيد حقوق 340 عاملا بالإسماعيلية

كتبت - مرام محمد

أشاد 340 عاملا بإحدى شركات الأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، بالدور الذي لعبته وزارة القوى العاملة في مفاوضة جماعية ناجحة شارك فيها طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعمال"، عززت من علاقات العمل، وحصل بمقتضاها العمال على حقوقهم المشروعة، ليوقفوا الاحتجاج الذي نظموه داخل الشركة بعد الاستجابة لكافة مطالبهم.

وفي بيان لها اليوم الإثنين، أكدت الوزارة أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لجميع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات مستمرة من أجل التواصل المستمر مع كافة مواقع العمل والإنتاج بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية، وبيئة العمل اللائقة لتحقيق مصالح طرفي الإنتاج، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان الوزارة، أكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، على نجاح جهود المديرية في مفاوضة جماعية حصل بمقتضاها عمال الشركة على العلاوة الدورية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور "2700"، والإجازات السنوية أو البدل النقدي، إضافة إلى استجابة صاحب العمل صرف 200 جنيه للعاملين بالشركة، بدل غلاء معيشة، وأن العمال قاموا بتوجيه الشكر والتقدير للوزارة لحرصها على مصالحهم وحقوقهم المشروعة، وكذلك على دوران عجلة الإنتاج التي تأثرت بالاحتجاجات، مؤكدا أن عجلة الإنتاج تدور الان داخل تلك الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمال والذين أكدوا أيضا حرصهم على المزيد من العمل كجنود للإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.





