اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 09:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القناة الوثائقية تعرض فيلمى "غرائب البحار العربية" و"أجنحة طيور"

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:19 م
القناة الوثائقية تعرض فيلمى "غرائب البحار العربية" و"أجنحة طيور" الوثائقية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان "غرائب البحار العربية"، حيث استعرض الفيلم الوثائقى أبرز الأسماك المميزة والكائنات البحرية في أعماق البحار، كما استعرض أبرز أنواع تلك الكائنات البحرية.

كما عرضت قناة الوثائقية أيضا فيلما وثائقيا بعنوان "أجنحة الطوير"، استعرضت فيه أبرز الطيور المميزة.

وفى وقت سابق قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستكمل منظومة الوعي للمشاهد العربي، بانطلاق قناة "الوثائقية".

وأضاف "عماد الدين" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة المتحدة تستكمل كل حلقاتها بانطلاق "الوثائقية"، حتى تقدم للمشاهد كل ألوان الطيف الإعلامي الشامل، من قنوات إخبارية، ووثائقية، وفنية ورياضية.

أشار إلى أن الوعي المعركة الأكبر في العالم، ولا يكتمل الوعي إلا بوجود الجزء الوثائقي، مبينا أن المادة الوثائقية مطلوبة لجميع المشاهدين على اختلاف مستوياتهم.


القناه الوثائقيه

أفلام وثائقيه

الوثائقيه

مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

القناة الوثائقية تعرض فيلم "حياة كريمة" لاستعراض أبرز المشروعات بالريف المصرى.. يبرز دور الشباب فى المبادرة.. ويعرض آراء أهالى القرى حول مشروعات التطوير.. ووزراء: الريف المصرى يمثل 57 % من حجم السكان

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:10 م

الفيلم الوثائقى حياة كريمة يستعرض آراء أهالى القرى حول مشروعات التطوير بالريف

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:00 م

وزيرة التخطيط لـ"الوثائقية": الريف المصرى يمثل 57 % من حجم السكان فى مصر

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:59 م

الفيلم الوثائقى "حياة كريمة" يستعرض دور الشباب فى تطوير الريف المصرى

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة