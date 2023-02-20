كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب لاتهامه بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض في العمرانية بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طالب يبلغ من العمر 15 سنة لاعتداء بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجرح بجسده.

بإجراء التحريات تبين أن طالب زميل المجني عليه وراء الاعتداء عليه بسبب خلافات بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.