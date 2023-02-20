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القاهرة الإخبارية: سكان أربيل العراقية يشعرون بالهزة الأرضية

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:48 م
القاهرة الإخبارية: سكان أربيل العراقية يشعرون بالهزة الأرضية زلزال
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سكان أربيل العراقية يشعرون بالهزة الأرضية.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وأفادت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد هزة هاتاي التركية بقوة 6.4.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 


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