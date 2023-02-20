الفلسطينية "بانة" ضيفة يحيى خليل في أوبرا الإسكندرية.. الجمعة المقبل

يستضيف الموسيقار يحيى خليل، المطربة الفلسطينية "بانة"، وذلك خلال حفله المقام مساء الجمعة القادم على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، وأعد يحيى برنامج فنى يضم مجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الجاز العالمية، كما تشارك أن تغنى خلالهما بنخبة من الاعمال المميزة.

جدير بالذكر أن "بانه" بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة، كما شاركت فى نهاية عام 2022 بمهرجان لندن الدولى للجاز، وقدمت أولى حفلاتها الغنائية فى العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية شملت عدة دول منها البحرين والإمارات اضافة إلى مهرجان جرش الدولى فى الأردن.

المعروف أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذى جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية فى اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد اول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب اسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.