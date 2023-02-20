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العمال بالعاصمة الإدارية لـ"الوثائقية": نشارك في صنع تاريخ

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:24 م
العمال بالعاصمة الإدارية لـ"الوثائقية": نشارك في صنع تاريخ جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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عرض الفيلم الوثائقى "العاصمة الإدارية"، المذاع على القناة الوثائقية، آراء عدد من العمال المشاركين في الإنشاءات بالعاصمة الإدارية، مؤكدين أنهم استعانوا بشركات استشارية عملاقة، وأن هذا المشروع يساهم في توفير فرص العمل.

وأكد العمال المشاركون في الإنشاءات بالعاصمة الإدارية، أنهم يشاركون في صنع التاريخ، وأن الإنشاءات متطورة، موضحين أنهم يعملون من أجل بلدهم.

وذكر العمال في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية مفتوحة للجميع، فهى مدينة خدمة، وليست مغلقة بسور، وهى لكل المصريين .

وفى وقت سابق أكد الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وظهور القناة الوثائقية له أهمية وتوثيق للتاريخ، مشددا على أهمية حوار الإعلامى أحمد الدرينى مع أمير حدود تنظيم داعش.

وأضاف أحمد الخطيب، فى حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن حوار القناة الوثائقية مع أمير حدود داعش حوار تاريخى، ويجب أن يفكك، وكل الجهات المصرية تمسك الحوار وتشتغل عليه، مطالبا بدراسة كل تفصيله فى الحوار وتعلم الفترات التى يتم فيها تجنيد الشباب.

وأوضح أحمد الخطيب، أنه لابد أن يكون الهدف من حوار القناة الوثائقية مع أمير حدود داعش هو تفكيك أفكار أمير حدود داعش علما بأن الخطاب الدينى يقوم على الأفكار، لافتا إلى أن عمليات التوثيق التاريخية فى الداخل المصرى كانت تتم خارج مصر وهذا يمثل خطورة على مصر والأجيال.


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