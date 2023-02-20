الصومال ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز العلاقات وجهود مكافحة الإرهاب

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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره النيجيري محمد بخاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجال التجاري وحركة تنقل المواطنين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش المشاركة في القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم /الاثنين/، سبل دعم وتطوير جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الإفريقية.

وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات المحققة في المجال الأمني، والقضايا الاقتصادية والسياسية في البلاد.