الصومال ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز العلاقات وجهود مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره النيجيري محمد بخاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجال التجاري وحركة تنقل المواطنين.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش المشاركة في القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم /الاثنين/، سبل دعم وتطوير جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الإفريقية.
وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات المحققة في المجال الأمني، والقضايا الاقتصادية والسياسية في البلاد.
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