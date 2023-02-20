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السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بقنا دون خسائر في الأرواح

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:21 م
السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بقنا دون خسائر في الأرواح حريق - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشبت فى إحدى الشقق السكنية بمدينة نقادة جنوب قنا، دون خسائر فى الأرواح.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بنشوب حريق فى وحدة سكنية بعزبة عوض الله بحاجر دنفيق مركز نقادة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب فى إحدى الشقق السكنية بعزبة عوض الله بحاجر دنفيق ملك المواطن كمال. ر، 44 عاما، بسبب الماس الكهربائى.

 

 

تحرر محضر، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وادى الحرق إلى تلف محتويات غرفة دون خسائر فى الأرواح.

 

 


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